وزير الشباب يفتتح مهرجان الدراجات والسيارات في الشيخ زويد شمال سيناء اليوم

يستقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب اليوم السبت، لحضور مهرجان الدراجات والسيارات في مدينة الشيخ زويد، وافتتاح ملعب الظهير وتفقد الأنشطة الرياضية، كما يفتتح المحافظ والوزير ملعب الجورة وتفقد عدد من الأنشطة الرياضية .



الكيلو17:

كما يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم انطلاق مهرجان سباقات الهجن الرياضي بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش.والني بنعمه الإتحاد المصري لرياضة الهجن.

كما يتفقد الوزير الشباب القافلة الطبية والأطراف الصناعية التعويضية والسمعية ،ومعارض المنتجات والمشغولات البيئية التراثية والحرفية، وملتقى علمني حرفة .

كما يتفقد مركز شباب الشيخ زويد ولقاء الكيانات الشبابية والبرلمانية بالمحافظة .

