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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد أولاد سالمان بالشيخ زويد

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد بالشيخ زويد

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد أولاد سالمان أبو هاني في قرية الخروبة بمركز الشيخ زويد، في حضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، فايز أبو حرب وإبراهيم أبو شعيرة، أعضاء المجموعة البرلمانية بالشيخ زويد، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية ومشايخ القبائل والعواقل.


وأكد المحافظ على بناء المسجد على مساحة 13*17متراً"221 متر مربع" بتكلفة بلغت 2 مليون جنيها، من خطة وزارة الأوقاف للعام المالي 2022/2023، لافتا الي ان المسجد يضم صحن المسجد وميضة للوضوء ودورات مياه.


وأشار المحافظ إلي افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال احتفال المحافظة بذكري انتصارات السادس من أكتوبر في شتي القطاعات وفي مختلف مراكز ومدن المحافظة.


بدوره قال الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن وزارة الأوقاف افتتحت اليوم 22 مسجدًا في مختلف محافظات الجمهورية منها 15مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من الأول من شهر يوليه الماضي وحتى تاريخه 205 مسجدًا منها 147 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و58 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
ووجه كلا من الشيخ إبراهيم أبو عليان والشيخ محمد أبو هاني، من مشايخ القبائل بالشيخ زويد، الشكر الي المحافظ علي الدعم المتواصل للقري العائدة بالشيخ زويد، ولقواتنا الباسلة علي عودة الامن والأمان والاستقرار.
وعقب الافتتاح قام المحافظ ومرافقيه، بأداء صلاة الجمعة في المسجد حيث تناولت خطبة الجمعة موضوع «مظاهر رحمة النبي-صلي الله عليه وسلم-بأمته»،.

 

رحيما بالضعفاء:

 

حيث أكد مدير مديرية الأوقاف خطيب الجمعة ان الرحمة من عظيم الاخلاق التي تخلق بها سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، وقد تجلت الرحمة في حياة النبي في اعلي صورها وابهي معانيها واتسعت افاقها لتشمل جميع امته بل جميع المخلوقات.

 مشيرًا الي أن النبي كان رحيما بالضعفاء وذوي الهمم واليتامى والمساكين يوصي برحمتهم واكرامهم ويسعي دوما في قضاء حوائجهم، كما كان رسولنا الكريم رحيما بالعصاة والمذنبين يأخذ بأيديهم ويرشدهم الي طريق الحق.

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