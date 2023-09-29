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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار أبنائنا مستقبلنا للنشء

معسكر اليوم الواحد بشمال سيناء يستأنف فعاليات يومه الثاني

معسر اليوم الواحد
معسر اليوم الواحد أبناءنا مستقبلنا بسيناء

نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء  فاعليات اليوم الثاني  من برنامج معسكرات اليوم الواحد تحت شعار (ابنائنا مستقبلنا) بمركز شباب الظهير  إدارة شباب الشيخ زويد تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء  دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء   وجيهان حنفي  رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة شمال سيناء، وهالة عثمان    مدير عام ادارة البرامج  ، و اشرف عبد العليم ، مدير ادارة الرحلات والمعسكرات بالوزارة .          

                                 
بدأ المعسكر  بطابور تحيه العلم، ثم رحب عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء   بطلائع مركز شباب الظهير  إدارة شباب الشيخ زويد، وتقديم الشكر لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  والإدارة المركزيه لتنمية النشء.
 

 ورشتا عمل 

وقد تم توزيع الطلائع علي ورشتي عمل، الورشىة الأولي حول تربيه رياضيه ترفيهيه أدارها دكتور معتز الشريف، والورشة الثانية حول  فنون تشكيليه  إدارة  احمد العيسوي ، وقد تم تدوير ورش العمل بين المشاركين في معسكر اليوم الواحد .

وضمت اللجنه المشرفه على تنفيذ المعسكر كل من : عبد المقصود رمضان ، وأسامة سالم ، ورافت حمدي، ويوسف  سلامه ، وبشري احمد محمد.

 

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