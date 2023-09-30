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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية لتخصص الأجهزه التعويضية والاطراف الصناعية لأعضاء قادرون بإختلاف بسيناء

قافلة طبية للكشف
قافلة طبية للكشف الطبي على المرضى مجانا

تنظم مؤسسة مصر الخير  قافلة طبية تضم  تخصص الأجهزة التعويضية و الاطراف الصناعية و السمعيات،  اليوم السبت بمدينة العريش، شمال سيناء، اعتبارا  من الساعه 9 صباحاً حتى 3 عصراً ،تحت رعاية اللواء الدكتور  محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

 

حيث تمارس القافلة عملها من مقر جمعية محبي مرضى السرطان  بشارع البحر  بمدينة العريش، وذلك باستقبال المترددين على القافلة للكسف المجاني وصرف الادوية اللازمة بظون مقابل.

 

كفر الشيخ :
 

وقد نظمت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء قافلة طبية بمختلف التخصصات بالتعاون مع كلية الطب بجامعة كفر الشيخ  ، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  ، واللواء الدكتور  محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

حيث أقيمت القافلة بنادي قادرون باختلاف والتي لاقت نجاحا كبيرا..حيث تردد العديد والعديد من المرضي من مختلف أنحاء مدينة العريش.، 

ومن جانبها .. اعدت جمعية قادرون بإختلاف بشمال سيناء قائمة بأسماء المستفيدين من الأجهزة التعويضية والاطراف الصناعية  والسمعيات ، التي ستصرف لهم مجانا.
 

 

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