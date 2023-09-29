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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيدا لافتتاحها في أكتوبر.. أخر استعدادات التجمعات التنموية بوسط سيناء

تفقد التجمعات التنموية
تفقد التجمعات التنموية بوسط سيناء

تفقد  العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء  التجمعات التنموية بوسط سيناء؛ حيث تم زيارة  تجمعي النوافعه والدفيديف بمركز الحسنة، وذلك للوقوف علي أخر الاستعدادات داخل المرافق والمنشآت الخدمية بكل تجمع  تمهيداً لافتتاحها  في ذكرى الاحتفالات بانتصارات السادس من اكتوبر المجيدة .

يأتي ذلك  تنفيذا  لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء  ، لبدء تشغيلها فعليا وذلك بعد تلافي جميع الملاحظات الخاصه بها بما يضمن خدمة المواطنين داخل التجمع ولتحقيق المعيشة الكريمه والاستقرار .

 

وتفقد المنشآت بكل تجمع  بدءا من السوق والمسجد ومركز الشباب والرياضة والملعب الخماسي ، وغيرها من المنشأت والمرافق الخدمية بكل تجمع وذلك بعد تلافي جميع الملاحظات الخاصه وإزالة جميع المعوقات لتشغيل المرافق الخدمية والمنشآت بكل تجمع تنموي.

رافقه خلال الزيارة كل من :
 

المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة  محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء  والدكتور  طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء ، وأحمد عمر  مدير الإدارة الصحية بالحسنة،  ووليد المنسي
مساعد رئيس المدينة لشؤون التجمعات التنموية ، ومندوبي عن مديرية الأوقاف والشباب والرياضة.

 

5 أفدنة :



وقد سبق  توزيع تلك التجمعات علي المنتفعين من المواطنين خلال احتفالات اكتوبر العام الماضي وحصل كل منتفع علي منزل و5 أفدنة شاملة شبكات الري 
،و كل تجمع متكامل المرافق والأنشطةالتنموية  ، ويضم ارض زراعيه مجهزه ،منزل ،ديوان ،مسجد ،مدرسة تعليم اساسي ،ساحة رياضيه ومرافق خدمية متنوعة.
 

 

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