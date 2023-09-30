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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان ماراثونا رياضيا بالشيخ زويد

مهرجان رياضي بالشيخ
مهرجان رياضي بالشيخ زويد

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، ماراثونا رياضيا بطريق الشلاق بالشيخ زويد.

جاء الماراثون ضمن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وبمشاركة مئات الشباب والفتيات من أبناء شمال سيناء، وتنوع ما بين سباق للدراجات لمسافة 5 كيلو مترات، بمشاركة 150 دراجة هوائية، و50 دراجة نارية "بايكرز "، و50 اسكيت.


نظم الماراثون كل من الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للدراجات والاتحاد المصرى للدراجات النارية.

من جانبه، قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الخمسين على انتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى العزيزة على قلوب المصريين جميعا، والتى استعادت فيها مصر الأرض والعزة والكرامة ، متميناً أن يعود الله الأيام على مصر بالخير والأمن والأمان والاستقرار والتقدم.
 

المهرجان الرياضي

كما ثمن الوزير حرص الشباب المصرى على المشاركة فى احتفالات أكتوبر المجيدة، والتى يتم تنظيمها من مختلف مؤسسات الدولة، لافتاً إلى الإقبال الكبير من أبناء شمال سيناء على المشاركة فى المهرجان الرياضى اليوم، وكذا مختلف الأنشطة والفعاليات التى تقيمها الوزارة بالمحافظة.

فيما أشاد محافظ شمال سيناء بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، وحرص الوزير على تطوير البنية التحتية بمراكز شباب وأندية شمال سيناء، علاوة على تكثيف البرامج الشبابية والرياضية المقدمة لأبناء سيناء على مدار العام.

 

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