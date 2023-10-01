تدشين مبادرة للاهتمام بالفتاة وصقل مهاراتها بشمال سيناء

دشنت مؤسسة مصر الخير مبادرة ريحانة بمحافظة شمال سيناء ،لتدريب الفتيات بمركز شباب مدينة الشيخ زويد ، وذلك استمراراً للاهتمام المتواصل بالفتاة المصرية، وتوعية الفتيات وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن في المجتمع، والتوعية مذىك بجميع حقوقهن، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى ،قرينة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،وذلك بالتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة.



ومن جانبه أكد محمد راجح محمد ،مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة شمال سيناء، أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "مصر الخير".

وان افتتاح وحدة مبادرة ريحانه بأرض الفيروز يهدف إلى التنسيق في توعية الفتيات بحقوقهن في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية ، والتعريف بالقوانين المتعلقة بحقوقهن من خلال حملات التأييد والمشاركة المجتمعية، وبعض مشروعات ريادة الأعمال وتنفيذ مشروع ريحانة والعمل على دعم المحافظات الحدودية.

ويتم ذلك من خلال عدد من المراحل منها تمكين المتطوعات من المهارات التي تمكنهن من نشر الوعي بالقيم الأكثر احتياجاً في تلك الفترة، ثم إعداد المواد الدعائية والاحتياجات الأساسية اللازمة.

وأشار مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة شمال سيناء إلى أن مبادرة ريحانة تتضمن 26 وحدة للمبادرة داخل 26 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تم اختيار الفتيات المشاركات من خلال المقابلات الشخصية.