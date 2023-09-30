فوز قبائل الحويطات والترابين والتياها بالمراكز الأولى لسباقات الهجن في سيناء

شهد اليوم الأول من مهرجان سباقات الهجن الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت، بمنطقة الكيلو 17غرب العريش، تنفيذ 3 أشواط رئيسية ، جوائزه سيارة فيرنا للفائز الأول في كل شوط، كما اجري شوط استعراضي ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

سيارة فيرنا :

حيث فاز بالشوط الأول لمسافة 3 كيلو متر، فاز الجمل رقم 6 ، لملكه احمد عودة محمد ، من قبيلة الحويطات، حصل على جائزة سيارة فيرنا

اما الشوط الثاني لمسافة 3 كيلو فقد فاز بالمركز الأول الجمل رقم 15 لمالكه سلامة ابو مساعد ،من قبيلة الترابين ،وحصل على جائزة سيارة فيرنا

بينما فاز بالشوط الثالث الجمل رقم 1 لمالكه فزاع سليمان ابراهيم قبيلة التياها حصل على جائزة سيارة فيرنا.

وجاءالفائز بجائزة الشوط الاستعراضي مسافة2 كيلو متر الجمل رقم 6، لمالكه خالد محمد ابو ركان ، من قبيلة الحويطات، وحصل على جائزه سيف المحافظ ومبلغ20 الف جنية .





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