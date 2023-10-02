مع بداية الدراسة.. شكوى من سوء حالة الطرق أمام مدارس السرو بدمياط

عبر عدد من أولياء الأمور والأهالي عن استيائهم من سوء حالة الطرق المؤدية إلى مدرستي كميلة الدعدع للغات والابتدائية بمدينة السرو بدمياط.

وجاءت في شكوى أرسلها احد المواطنين ويدعى طلعت العواد لـ" صدى البلد" أن الأهالي ارسلوا استغاثات عديدة .

وأضاف قائلا: نحن نعانى أشد المعاناة منذ خمس سنوات من عدم وجود أى طريق مرصوف يؤدى إلى مدرستى كميلة الدعدع الابتدائية ومدرسة كميلة الدعدع للغات بمدينة السرو ، وفى الشتاء يتعذر نهائيا الوصول إلى المدرسة نظرا لاختلاط الماء بالتراب فيصير الطريق طينا يتعذر السير عليه بأي سيارة أو حتى مشيا على الأقدام.

ونحن نلخص مشكلة الطريق والحل في الآتي :

نداء واستغاثة الى السيدة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والسيد الدكتور رئيس الوزراء من أجل رصف طريق ترابى . كي يقدر التلاميذ السير عليه من أجل الوصول إلى مدرستهم حيث أنشئت مدرسة كميلة الدعدع الابتدائية بمدينة السرو ولا يوجد اى طريق مرصوف يربط المدينة بها ولها مدخلين مدخل من ناحية قاعة الملكة ومدخل آخر ناحية ناحية مخبز فاطمة الردينى الشهير بأبو شحاته وهذا المدخل رئيسى ويربط معظم المدينة بالمدرسة لذا نطالب برصفه بداية من المدرسة وربطه بمسجد محمد عبد الرء وف التمامى بمدينة السرو وبذلك نوفر نصف تكلفة رصف الطريق و الطريق الأساسي يبدأ من أمام منزل الدكتور محمد عباس والمجموعة وينتهى بالمدرسة بطول ٦٠٠ متر تقريبا ولو وصلنا طريق المدرسة بمسجد محمد عبد الرؤوف التمامى تكون المسافة ٣٠٠ متر فقط ووفرنا نصف التكلفة والطريق زراعى ترابى يتعذر الوصول المدرسة نهائيا فى الشتاء لأطفالنا الصغار وهذه استغاثة الى السيدة محافظة دمياط حرصا على راحة أبنائنا وسلامتهم وتسييرا العملية التعليمية نطالبها برصف الطرق أو على الأقل سرعة تمهيد الطرق المؤدية إلى المدرسة ووضع طبقة من الرمل المناسب الذى يوضع قبل الاسفلت لحين رصفة لان الشتاء على الأبواب والطرق جمعيها ترابية ومع نزول الامطار تكون طينا ووحلا وبتعذر وصول التلاميذ وأولياء الأمور الى المدرستين والأهالي تدعوا المسئولين على الطبيعة لمعاينة حالة الطرق المؤدية إلى المدرستين ونأمل اتخاذ حل سريع لمعالجة هذه الازمة.