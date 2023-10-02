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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة دمياط تعلن خطتها لبدء القوافل العلاجية المجانية في أكتوبر

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

أعلنت مديرية الصحة بدمياط خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية خلال أكتوبر الجاري، والتي تستهدف 6 قرى بعدة مراكز؛ تيسيرًاَ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.


وقال مدير عام المديرية الدكتور سيد عبدالجواد - في بيان اليوم الاثنين - إن القوافل العلاجية ستتواجد خلال الشهر الجاري بدمياط الجديدة يومي 4 و5 أكتوبر، وبقرية شطا يومي 6 و7، وبعزبة 8 في كفر سعد يومي 11 و12.


وأضاف أن هذه القوافل سوف تتواجد بالكاشف الجديد يومي 18 و19، وفي عزبة العرب يومي 20 و21 وفي كرم ورزوق يومي 25 و26 أكتوبر.


تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين بجميع التخصصات الطبية، بجانب إجراء التحاليل والكشف بالأشعة والسونار وصرف العلاج بالمجان.

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