تعرف على أماكن ومواعيد القوافل العلاجية المجانية في دمياط خلال شهر أكتوبر



أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر اكتوبر الجاري والتى تستهدف (٦) قرى بعدة مراكز بدمياط، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.



والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، هذا إلى جانب إجراء التحاليل والكشف بالأشعة والسونار

وفيما يلي بيان بأماكن ومواعيد إقامة القوافل :