السيسي: المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص يضمن مسار ناجح لمنظومة الصحة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “بالنسبة لإمكانية القطاع الخاص لعمل مستشفيات أنا بقالي سنين طويلة موجود معكم هنا، وكل يوم بشوف الدنيا والعجب، وإذا كنتم تريدون ضمان مسار ناجح، الدولة تخلص ثلاث أرباع المشوار، وتترك الربع للقطاع الخاص، يعني أنا أعمل المستشفي بالمواصفات اللي عايزها وأديهالك وأنت تديرها، لأني علشان أديهاله سندخل فى متاهات تخصيص حتة أرض وأخذ وقت للتنفيذ وعقبال ما تخرج تاخد من 5 ل7 سنوات، ولكن معي تستغرق عامين وهو توقيت تنفيذها”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى جلسة العدالة الاجتماعية والصحة ضمن مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣: “ أنا برضو هشتري الخدمة، أو الفكرة التي نتحدث عنها من أجل موضوع العلاج فى مصر، وأنا ممكن يكون عندي 700 مستشفي، ولكن ظروف إدارتنا والأرقام التي تعمل فى المستشفي قد تكون غير مشجعة ومحفزة”.

وتابع الرئيس السيسي: “الحد الأقصي من طاقة العمل فى تقديري نتيجة الظروف التي لا نستطيع تلبيتها، أعترف كدولة وحكومة لا تستطيع توفير رقم مناسب لكل من يعمل فى كل قطاعات الدولة على رأسها التعليم والصحة”، معقبا: “أما تيجي تجد مستوي مش عاجبك أوعي تقول الحكومة بتعمل إيه”.