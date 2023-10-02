منذ عملي وزيرًا للدفاع| السيسي: كنت مصرًا على تنفيذ مشروع البلازما

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيس، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، عن مشروع البلازما، قائلا: “أثناء منصبي كوزير الدفاع فكرنا فى هذا المشروع والدولة المصرية فكرت فيه من قبل ولم تنجح”.

وأضاف الرئيس السيسي: “ طوال تلك المدة بقول حط الهدف وأفضل مصر ولف حوالين منه لغاية ما يخلص مثل هذا الموضوع، ومن ساعة 2012 وانا بحاول أن يخرج هذا المشروع إلى النور، و فى الوقت دا كل الشركات العالمية التي لها اسم لم تتعاون معنا”.

وتابع الرئيس السيسي: “كنا مصرين نتصل ونجيب ونتكلم علشان نعمل المشروع دا على أسس أنه هيكون شراكة تحمل اسم الشركة العالمية وتبقي معنا فى كل الإجراءات من أجل يكون هناك مصداقية كاملة، وحتي 2019 أو 2020 لم يمكننا لكن كنا مصريين نعمل كدا حتي أتت كورونا، فعملت تغيير فى الفكر العالمي للموضوع دا فكانت الفرصة متاحة”.