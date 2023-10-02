الجمعة المقبل.. عرض "زواج مؤقت" على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة

تعرض مسرحية بعنوان "زواج مؤقت" على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة مساء يوم الجمعة المقبل 6 أكتوبر الجارى فى تمام الساعة السابعة مساء .



"زواج مؤقت " من تأليف وإخراج الفنان محمد القاضي، وهو أيضا مؤسس فرقة القاضى المسرحية، ويأتي العرض تحت رعاية مؤسسة عبدالقادر الحسيني الثقافية مع مجموعة من النجوم، الاستعراضات من تصميم شروق القاضي، مخرج منفذ ناصر مصطفى مساعد مخرج أحمد شحاتة ومحمد الصعيدي، تأمين مسرح وحفلات محمد السمان منسق عام فرقة القاضي خالد عبدالهادي، سميحة مصطفى.



وتتناول المسرحية بشكل كوميدى ساخر المشاكل الاجتماعية كالطلاق والعلاقات الاجتماعية، وتقدم مكتبة مصر الجديدة العديد من العروض المسرحية والندوات الهامة والفعاليات الثقافية من المسرح والسينما والعروض الفنية وتقديم المواهب في الشعر والمسرح والغناء، ذلك كونها أحد الصروح والمنارات الثقافية بمصر.