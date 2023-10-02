انطلاق الدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب أول نوفمبر المقبل

أعلن الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، انطلاق الدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب الذي يقيمه المركز القومي للسينما سنويا خلال الفترة من 4:1 نوفمبر المقبل.



وذكر المركز القومي للسينما-في بيان اليوم /الاثنين/-أنه من المقرر أن يشارك بالملتقى مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية من إنتاج ذاتي أو مشاريع تخرج الجامعات والأكاديميات المصرية المختلفة، على أن تكون سنة الإنتاج ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.



ونوه المركز القومي للسينما بأن الملتقى يشمل ٣ مسابقات هي مسابقة الفيلم التسجيلي حتى ٣٠ ق ، مسابقة الفليم الروائي القصير حتى ١٥ ق، ومسابقة الفيلم الروائي القصير حتى ٣٠ ق.



يذكر أن ملتقى رؤية لسينما الشباب شارك في دورته الأولى نحو ٣٦ فيلما قصيرا وتسجيليا، وشارك بالدورة الثانية ٣٠ فيلما قصيرا وتسجيليا، وشارك بالدورة الثالثة ٢٤ فيلما، وشارك بالدورة الرابعة ٢٨ فيلما.



وحاز على جوائز الدورة الرابعة والتي أقيمت بأغسطس ٢٠٢٢ فيلم "باب الدنيا" إخراج عبد الرحمن محمود وإنتاج هالة القوصي في فئة أفضل فيلم تسجيلي وفيلم "ما لا نعرفه عن مريم" إخراج مراد مصطفى وإنتاج شريف البنداري في فئة أفضل فيلم روائي قصير حتى ٣٠ ق وفيلم "اخر يوم" إخراج وإنتاج احمد دحروج في فئة أفضل فيلم روائي قصير حتى ١٥ ق.

