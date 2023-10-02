تراجع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الإثنين

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 19901 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 23875 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 8333 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3749 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5572 نقطة.