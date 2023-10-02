البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 20115 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 24172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 8418 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3792 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 5643 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 5630 نقطة.