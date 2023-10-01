مؤشر البورصة الرئيسي ينهي تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء

قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أغلق في أولى جلسات الأسبوع على تراجع قدره 119.56 نقطة بنسبة هبوط 0.59% مسجلاً مستوى إغلاق عند 20054.72 نقطة بفضل الأداء المتذبذب والسلبي لأغلب الأسهم القيادية وظهور عمليات تصحيح دفعت أغلب الأسهم القيادية نحو الهبوط وبفضل أيضاً اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح.

ولفت عيد إلى اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي 20000 نقطة.

وأضاف ان استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي هو 20000 نقطة قد يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي هو 20200 نقطة مدعوماً بارتداد الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

وأوضح أنه في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 19800 نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال خبير أسواق المال انه استقر بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم وأغلق على ارتفاع محدود قدره 4.05 مسجلاً مستوى إغلاق عند 3789.13 نقطة بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع وجني الأرباح، بينما اتجه المستثمرون الأفراد العرب والأجانب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً.

استقرار المؤشر السبعيني

وأوضح أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3760 نقطة قد يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3800 نقطة مدعوماً بارتداد الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء.