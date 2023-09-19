تفاصيل تخطي مؤشر إيجي إكس 30 لـ 20 ألف نقطة لأول مرة.. عضو البورصة يوضح

قال إيهاب السعيد عضو مجلس ادارة البورصة السابق، إننا نشهد طفرة غير مسبوقة في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30، بعد وصوله لـ 20 ألف نقطة، مشيرا إلى أنه حقق ارتفاعا 1.47%.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن البورصة تعكس توقعات المستثمرين للتعامل مع الوضع الاقتصادي للدولة، ولها دور في الاستثمارات.

متساوي الأوزان

وتابع عضو مجلس ادارة البورصة السابق: ارتفع مؤشرات إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة متساوي الأوزان بنسبة 0.14% كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.42%.