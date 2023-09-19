رأس المال السوقي للبورصة يربح 18 مليار جنيه

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 19954 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 24055 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 8351 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3876 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5718 نقطة.