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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: مؤشر البورصة الرئيسي يستمر في حصد المكاسب

حسام عيد خبير أسواق
حسام عيد خبير أسواق المال

قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية EGX30 أغلق أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع قدره 133.13 نقطة، بنسبة صعود 0.66%، مسجلاً مستوى إغلاق عند 20213.7 نقطة بفضل استمرار الأداء الإيجابي، والصعود لأغلب الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء، وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجيا بالأسهم القيادية؛ الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي، ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 20200 نقطة.

ولفت إلى اتجاه المؤسسات المالية المصرية، نحو البيع وجني الأرباح، واستقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي، وهو 20200 نقطة، قد يدفعه إلى تحقيق قمة تاريخية جديدة، وتحديدا عند مستوى 20400 نقطة، مدعوما باستمرار نشاط الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

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البورصة تربح 12 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد 

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 أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

أما في حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية؛ فأوضح خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 20000 نقطة، ثم الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، قال خبير أسواق المال إنه استقر بالمنطقة الحمراء في نهاية تعاملات اليوم، وأغلق على تراجع محدود قدره 0.78 نقطة، مسجلاً مستوى إغلاق عند 3827.86 نقطة، بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع وجني الأرباح.

اتجاه المستثمرين الأفراد العرب

ولفت إلى اتجاه المستثمرين الأفراد العرب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً واستقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3800 نقطة قد يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3860 نقطة مدعوماً بارتداد الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء.

البورصة المؤسسات المالية البيع الشراء egx

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