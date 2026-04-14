من السياسة إلى الدين.. هجوم ترامب على بابا الفاتيكان يفجر موجة غضب عارمة

أثار الجدل الذي تسبب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تصريحات وصفت بأنها مسيئة تجاه البابا لاوون الرابع عشر موجة واسعة من الغضب والانتقادات على المستويين الديني والسياسي، وسط تفاعل كبير من مؤسسات كنسية وحقوقية وشخصيات عامة حول العالم.

خروجاً عن الأعراف الدبلوماسية

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام دولية ومنصات إخبارية خلال الأيام الماضية، فقد اعتبرت التصريحات المنسوبة لترامب خروجاً عن الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها في التعامل مع الرموز الدينية الكبرى، الأمر الذي أدى إلى تصاعد ردود الفعل الغاضبة، خصوصاً في الأوساط الكاثوليكية والمسيحية، التي رأت في هذا الخطاب مساساً بمقام البابا ودوره الروحي العالمي.

في هذا السياق، برزت مواقف دينية رسمية منددة، حيث شدد عدد من رجال الدين على أن أي إساءة تطال رأس الكنيسة الكاثوليكية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد موقف سياسي، بل هي، بحسب تعبيرهم، تعدٍ على رمز ديني يمثل مئات الملايين من المؤمنين حول العالم. كما اعتبرت بعض البيانات الكنسية أن الخطاب المتداول يسهم في تعميق الانقسام بين الشعوب ويهدد قيم التعايش الديني.

غضب شعبي

وعلى الصعيد الشعبي، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الانتقادات، حيث أطلق ناشطون ووسوم تطالب باحترام الرموز الدينية ورفض خلط السياسة بالدين، فيما دعا آخرون إلى اعتذار رسمي وتوضيح من جانب ترامب أو فريقه السياسي، لتخفيف حدة التوتر المتصاعد.

وفي المقابل، انقسمت التحليلات السياسية حول دلالات هذا الجدل، إذ رأى بعض المراقبين أن مثل هذه التصريحات، سواء كانت مباشرة أو منسوبة، تعكس تصاعد حدة الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة والعالم، حيث باتت القضايا الدينية تُستخدم أحياناً في سياق الحملات السياسية أو الإعلامية.

بينما حذر آخرون من أن استمرار هذا النوع من الخطاب قد ينعكس سلباً على صورة الولايات المتحدة في العالم، خصوصاً في ما يتعلق بعلاقاتها مع المؤسسات الدينية الدولية.

ضرورة الفصل بين الخطاب السياسي والخطاب الديني

كما أشار محللون إلى أن المؤسسة الفاتيكانية تحرص دائماً على عدم الانجرار إلى سجالات سياسية مباشرة، لكنها في الوقت نفسه ترفض أي مساس برمزيتها أو تقليل من مكانة البابا كقائد روحي عالمي، وهو ما يفسر حجم ردود الفعل التي رافقت هذه القضية، حتى وإن جاءت في إطار غير رسمي أو عبر منصات إعلامية غير موثقة بالكامل.

وفي خضم هذا الجدل، جددت أصوات دينية عدة الدعوة إلى ضرورة الفصل بين الخطاب السياسي والخطاب الديني، محذرة من أن استمرار التداخل بين المجالين قد يؤدي إلى توترات ثقافية ودينية أوسع، لا سيما في ظل الأوضاع العالمية المتوترة أصلاً.