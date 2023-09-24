البورصة تربح 12 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد 

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، على تباين أداء مؤشراتها وسط تراجع مؤشر إيجي إكس 70، وارتفاع باقي المؤشرات، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.368 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 20213 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 24389 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 8461 نقطة.

فيما تراع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5680 نقطة.