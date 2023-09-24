عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.4 % ارتفاعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.4 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما شهدت الأوقية حالة من التذبذب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، محققة مكاسب أسبوعية هامشية للغاية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 30 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2180 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2245 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2210 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة دولار، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1924 دولارًا، ولامست مستوى 1945 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا. 

txt

انخفاض في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة الجنيه الآن

txt

الجنيه يتعافى أمام الإسترليني.. أسعار العملات اليوم الأحد 24-9-2023

txt

هبوط قوي في أسعار الطماطم والكوسة .. تعرف على قائمة الخضراوات اليوم

txt

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن البيضاء ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

سعر الذهب اليوم 

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2526 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1894 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1474 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب مستوى 17680 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2210 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وفي سياق متصل، شهدت أحداث الأسبوع قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.5% .

في حين قال "جيروم باول" رئيس الفيدرالي الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي، إن الهدف الأساسي يرجع إلى محاولة خفض التضخم ، والذى يعد ضمن أولويات الفيدرالي.

وأضاف باول :"لقد قطعنا شوطًا جيدًا ولم نشعر بكامل تأثير التشديد النقدي بعد" لافتًا إلى إمكانية استمرار السياسية النقدية المتشددة، ولكن بشكل حذر، خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن قرار الفيدرالي يكون بناءً على ما يتلقاه البنك من بيانات ، خاصة بالوضع المستقبلي ، مشيرا إلى أن معدلات إنقاق المستهلكين لا تزال مرتفعة.

وذكر أن رفع أسعار الفائدة ، وتبني أسعار فائدة أعلى له تأثير أكبر على الآمال المستقبلية، وأن سوق العمل لايزال قويًا، حيث يسير في طريقه نحو مزيد من الاتزان بين العرض والطلب، آملين أن يزداد التحسن.

وأضاف باول أن معدل البطالة عند 3.8% لا يزال منخفضًا، وأن التضخم أعلى من المستهدف.

وقال باول "نحن مستعدون لرفع الفائدة إذا ما احتجنا لذلك، وأن أحد آليات خفض التضخم، هو خفض النمو إلى أقل من المستوى المعتدل، إضافة إلى تخفيف أكبر في سوق العمل.

ولفت إلى أن عدم رفع أسعار سعار الفائدة في هذا الاجتماع لا يعني أن الفيدرالي وصل إلى النهاية بعد ، وأن غالبية صناع القرار يرون أنه يجب على الفيدرالي رفع الفائدة مرة أخرى.
 

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

ترشيحاتنا

تلف الرئة والدماغ والكلي.. تحذيرات خطيرة من أضرار فيروس كورونا

بسبب ترويع وسرقة السكان.. اعتقال “دمية شيطانية” في المكسيك

صلى الفجر ومات.. قرية مزاتا بسوهاج تودع الطفل كريم رأفت

جنون.. صدمة في فرنسا بعد قرار المفوضية الأوروبية بشأن أوكرانيا

مد فترة التحويلات لطلاب المرحلة الثانوية حتى 27 سبتمبر

فرص عديدة واستفادة متبادلة.. مشروعات استثمارية كبرى بين مصر والصين| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان بيشتغل عندي|طليق علا غانم يفتح النار: هذه قصة فيلا السخنة وعرابي وشبرامنت

هيئة الدواء تكشف حقيقة الشعر المبلل والإصابة بالبرد

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ