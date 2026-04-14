«الأعلى للإعلام» يستدعى الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» لوجود مخالفات
مصادر إيرانية تؤكد عودة المفاوضات مع أمريكا في باكستان هذا الأسبوع
اندلاع حريق هائل داخل مصنع شركة "BYD" في الصين| صور
انتشال طفلة غارقة والبحث عن آخر في نهر النيل بقنا
سانت كاترين تتألق بعد الأعياد.. عودة قوية للسياحة الروحانية وسط إقبال دولي متزايد
حالته غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن المستكاوي بعد الجراحة
إيطاليا تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
من السياسة إلى الدين.. هجوم ترامب على بابا الفاتيكان يفجر موجة غضب عارمة
الرئيس الإيراني: أوضحنا شروطنا للاتفاق ووقف النار بشكل كامل
2500 جنيه للأردب.. غدا بدء موسم توريد القمح للشون والصوامع
بعثة الأمم المتحدة تؤكد تقدم المسار الاقتصادي في ليبيا وبدء صياغة مخرجاته
5 خطوات.. طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي بالموبايل والسداد أونلاين
سانت كاترين تتألق بعد الأعياد.. عودة قوية للسياحة الروحانية وسط إقبال دولي متزايد

صور للسياح داخل دير سانت كاترين
ايمن محمد

استعادت مدينة سانت كاترين نشاطها السياحي بقوة، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد، مع إعادة فتح دير سانت كاترين أبوابه أمام الزائرين من مختلف الجنسيات، في مشهد يعكس مكانتها كواحدة من أبرز المقاصد الروحانية والتاريخية عالميًا.

وأكد إبراهيم عبد الحليم، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمدينة، أن سانت كاترين استقبلت نحو 640 سائحًا وزائرًا، من بينهم 48 مصريًا، حرصوا على خوض تجربة فريدة تجمع بين الروحانية والمغامرة، من خلال تسلق جبل موسى وزيارة الدير، إلى جانب استكشاف الأودية الملونة داخل محمية سانت كاترين.

وأوضح أن الزائرين تنوعت جنسياتهم لتشمل عددًا من الدول، منها الصين، ومقدونيا الشمالية، وإيطاليا، والهند، وروسيا، وفنزويلا، وبلغاريا، والمكسيك، وماليزيا، وهو ما يعكس المكانة الدولية المتنامية التي تحظى بها المدينة على خريطة السياحة العالمية.

وأشار إلى أن 406 زائرين، بينهم 35 مصريًا، صعدوا جبل موسى، في تجربة روحانية مميزة، سواء سيرًا على الأقدام أو باستخدام الجمال، بينما بلغ عدد زائري الدير 234 سائحًا وزائرًا، من بينهم 13 مصريًا، حيث تضمنت الجولة زيارة شجرة العليقة، وكنيسة التجلي، وأيقونات الدير، بالإضافة إلى متحف ومكتبة الدير، التي تضم مخطوطات نادرة والعهدة المحمدية.

وسجلت المدينة طقسًا معتدلًا، إذ بلغت درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 8 درجات، ما وفر أجواء مثالية، خاصة لرحلات التسلق الليلية.

وعقب الانتهاء من رحلة الجبل، الزوار برامجهم السياحية بزيارة الأودية الملونة داخل المحمية، واستراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتعرف على نمط الحياة البدوية، فضلًا عن شراء الأعشاب الطبية والمشغولات اليدوية السيناوية.

وتأتي هذه الحركة السياحية النشطة في ظل الاهتمام المتزايد بمشروع “التجلي الأعظم”، الذي يستهدف تحويل سانت كاترين إلى وجهة عالمية للسياحة الدينية، وترسيخ مكانتها كملتقى روحي يجمع بين أتباع الديانات السماوية الثلاث، بما يعزز من جاذبيتها كإحدى أهم الوجهات السياحية الفريدة في العالم.

جنوب سيناء دير سانت كاترين السياح أعياد الربيع

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

الأزهر للفتوى: ركعتا الفجر بين الأذان والإقامة سنة نبوية وخير من الدنيا وما فيها

فضل قراءة القرآن الكريم يوميا.. وهذه آثار هجره

مرصد الأزهر: قفزة في وتيرة العمليات الإرهابية بوسط إفريقيا خلال مارس 2026

مراسم تشييع جثمان والد زوجة الفنان سيد رجب من مسجد أسد بن فرات بالدقي

بدائل صحية للفسيخ والرنجة.. أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب بدون مخاطر

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

