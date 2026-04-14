الأرض تترقب زائر الفجر الجليدي.. مذنب بان ستارز يزين سماء أبريل

رصد مشروع Pan-STARRS في هاواي المذنب طويل الدورة C/2025 R3 (بان ستارز ) لأول مرة في 8 سبتمبر 2025 عبر تلسكوبات بقطر 1.8 متر وكاميرات واسعة المجال تقارن الصور لالتقاط الأجسام المتحركة.

وأسهمت أرصاد لاحقة من تلسكوب Canada–France–Hawaii Telescope في تثبيت عناصر مداره بدقة، ليُصنف مذنبا قادما من أطراف النظام الشمسي.

رسول من سحابة Oort Cloud

وينتمي المذنب إلى فئة المذنبات طويلة الدورة، ويعتقد أنه جاء من سحابة أورت البعيدة.

وتشير الحسابات إلى أنه يحتاج قرابة 170 ألف سنة لإكمال دورة واحدة حول الشمس، ما يجعل ظهوره الحالي فرصة نادرة لن تتكرر على مقياس عمر الإنسان.

نافذة الرصد قبل الشروق بساعة

ويفتح أفضل توقيت للرصد في النصف الشمالي بين 10 و20 أبريل 2026، قبل شروق الشمس بنحو ساعة فوق الأفق الشرقي.

ويعبر المذنب كوكبة الحوت قرب مربع الفرس الأعظم، ويقترن بهلال القمر في 14 أبريل، ثم يمر بالقرب من مجرة NGC 7814 يوم 18.

ويمكن الاستعانة بتطبيق Stellarium لتحديد موقعه بدقة، مع مناظير 10×50 أو تلسكوبات صغيرة لإظهار الذيل والهالة.

سباق الحضيض والاقتراب من الأرض

ويبلغ المذنب الحضيض الشمسي يومي 19 و20 أبريل على مسافة تقارب 76 مليون كيلومتر من الشمس، متوغلا داخل مدار الزهرة ثم يقترب من الأرض في 27 أبريل إلى نحو 71 مليون كيلومتر، وهي اللحظة المرجّحة لذروة سطوعه الظاهري—رغم تحدي وهج الشمس القريب من خط رؤيته.

هل يصبح «المذنب العظيم»؟

تنقسم التوقعات بين سيناريو متحفظ يضع سطوعه عند قدر (+8) يتطلب مناظير، وآخر متفائل قد يرفعه إلى (+2.5) ليُرى بالعين المجردة العامل الحاسم هو «التشتت الأمامي للضوء»، إذ يعمل غبار المذنب كمرآة تعيد توجيه ضوء الشمس نحو الأرض، ما قد يسبب قفزة مفاجئة في اللمعان.

قيمة علمية ومصير مفتوح

اقترابه الشديد من حرارة الشمس يضعه أمام احتمالات التفكك أو التبخر الجزئي أو النجاة.

وفي كل الأحوال، يوفر رصده فرصة علمية ثمينة لدراسة تركيب المواد البدائية وتطور الذيل الأيوني لحظة بلحظة، في عرض سماوي يجمع بين الجمال البصري وأهمية البحث العلمي.