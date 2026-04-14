قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بدائل صحية للفسيخ والرنجة.. أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب بدون مخاطر

أسماء عبد الحفيظ

مع احتفالات شم النسيم أمس، يحرص الكثيرون على تناول الفسيخ والرنجة كجزء من الطقوس التقليدية، إلا أن هذه الأطعمة تمثل خطرًا حقيقيًا على مرضى الضغط وأمراض القلب، بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الأملاح التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وفي هذا الإطار، ينصح الأطباء بضرورة البحث عن بدائل صحية تضمن الاستمتاع بالمناسبة دون تعريض الصحة للخطر، خاصة للفئات الأكثر عرضة للمشكلات الصحية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

لماذا يُمنع الفسيخ والرنجة لمرضى الضغط والقلب؟

تحتوي هذه الأطعمة على كميات كبيرة من الصوديوم، ما يؤدي إلى:

  • ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ
  • احتباس السوائل في الجسم
  • زيادة الضغط على عضلة القلب
  • احتمالية التعرض لجلطات أو أزمات قلبية

لذلك، فإن تقليل تناولها أو استبدالها ببدائل صحية يُعد خطوة ضرورية.

أفضل بدائل صحية للفسيخ والرنجة


1. السمك المشوي أو المطهو على البخار

يُعد من أفضل الخيارات:

غني بالبروتين وأحماض أوميجا 3
قليل الدهون الضارة
يمكن تحضيره بدون ملح أو بكميات قليلة جدًا
2. التونة قليلة الصوديوم

اختيار مثالي وسهل:

متوفرة ومغذية
يُفضل غسلها بالماء لتقليل نسبة الملح
يمكن إضافة الليمون والخضروات لها
3. السلمون المشوي

من أهم الأطعمة المفيدة لمرضى القلب:

يساعد في تقليل الكوليسترول
يحسن صحة الشرايين
بديل آمن ولذيذ
4. السلطة الخضراء بالليمون وزيت الزيتون

طبق أساسي لا غنى عنه:

غني بالألياف
يساعد على تقليل امتصاص الدهون
يمنح شعورًا بالشبع
5. البيض المسلوق

بديل بسيط ومغذي:

غني بالبروتين
آمن عند تناوله باعتدال
مناسب لوجبات شم النسيم


نصائح مهمة لمرضى الضغط والقلب

  • تجنب إضافة الملح الزائد للطعام
  • شرب كميات كافية من الماء
  • الابتعاد عن الأطعمة المصنعة
  • متابعة قياس الضغط بانتظام
  • استشارة الطبيب قبل تناول أي أطعمة مالحة


هل يمكن تناول الرنجة أو الفسيخ بكميات قليلة؟

يشير الأطباء إلى أن تناول كميات صغيرة جدًا قد يكون مقبولًا لبعض الحالات، بشرط:

  • غسلها جيدًا بالماء والليمون
  • عدم الإفراط في الكمية
  • عدم تكرار تناولها
