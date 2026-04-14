الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

أسماء عبد الحفيظ

في ظل البحث المستمر عن حلول طبيعية وآمنة لتخفيف آلام الثدي، خاصة لدى النساء بعد الولادة، عادت حيلة قديمة إلى الواجهة من جديد، وهي استخدام ورق الكرنب كعلاج منزلي لتقليل الاحتقان والألم.

 

ورغم بساطتها، فإن هذه الطريقة تحظى باهتمام متزايد من قبل بعض الأطباء وخبراء الرضاعة الطبيعية،موقع «justhealthylife» .

 

ما هي فكرة استخدام ورق الكرنب؟

تعتمد هذه الطريقة على وضع أوراق الكرنب الباردة مباشرة على الثدي، حيث يُعتقد أنها تساعد في:

تقليل التورم
تخفيف الألم
تقليل احتقان الحليب

ويتم استخدامها بشكل شائع لدى النساء المرضعات اللاتي يعانين من امتلاء الثدي أو انسداد القنوات اللبنية.

 

ماذا يقول الطب عن هذه الحيلة؟

تشير بعض الدراسات والتوصيات الطبية إلى أن ورق الكرنب قد يكون له تأثير مهدئ، ويرجع ذلك إلى:

احتوائه على مركبات نباتية مضادة للالتهاب
تأثيره البارد الذي يساعد على تقليل التورم
تحسين تدفق الدم في المنطقة

كما أوضحت تقارير في مجال التمريض ورعاية الأمومة أن هذه الطريقة قد تساعد في تخفيف أعراض احتقان الثدي، لكنها ليست بديلاً عن العلاج الطبي في الحالات الشديدة.

 

متى يُنصح باستخدام ورق الكرنب؟

يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة في الحالات التالية:

احتقان الثدي بعد الولادة
الشعور بالألم أثناء الرضاعة
تورم خفيف في الثدي
الطريقة الصحيحة للاستخدام

للحصول على أفضل نتيجة:

اغسلي أوراق الكرنب جيدًا
ضعيها في الثلاجة لتصبح باردة
ضعي الورقة على الثدي مع تجنب منطقة الحلمة
اتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة
كرري العملية مرتين يوميًا حسب الحاجة


تحذيرات مهمة
لا تُستخدم لفترات طويلة دون استشارة الطبيب
يجب التوقف في حال حدوث تهيج أو حساسية
لا تُستخدم كبديل للعلاج في حالات الالتهاب الشديد أو العدوى.

و أكد التقرير أن الكرنب، رغم كونه من الخضروات الغنية بالفوائد الصحية عند تناوله، إلا أن استخدام أوراقه موضعيًا قد يساهم أيضًا في تخفيف العديد من الآلام وتحسين الحالة الصحية بشكل ملحوظ، حيث يدخل كعلاج طبيعي مساعد في بعض الحالات، من أبرزها:

1- التورمات الناتجة عن الصدمات
في حال التعرض لخبطة قوية أو التواء في القدم أو الكاحل، يمكن استخدام أوراق الكرنب الطازجة ككمادات طبيعية، من خلال لف المنطقة المصابة بها وتثبيتها بضمادة. ويُفضل تطبيقها قبل النوم وتركها حتى الصباح، حيث تساعد على تقليل التورم وتخفيف الألم بشكل واضح.

2- آلام الغدة الدرقية
عند الشعور بانزعاج أو التهابات في منطقة الغدة الدرقية، يمكن وضع أوراق الكرنب على الرقبة أو الحلق، لما لها من خصائص مهدئة قد تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين الشعور بالراحة. ويُنصح بتثبيتها برفق وتركها طوال الليل للحصول على أفضل نتيجة.

3- الصداع
في حالات الصداع، خاصة المصحوب بتشوش في الرؤية، يمكن وضع أوراق الكرنب على الجبهة أو الرأس مع الضغط الخفيف عليها، وقد يساعد تثبيتها بغطاء رأس في الحفاظ على وضعها، ما يساهم في تهدئة الألم بشكل طبيعي.

4- آلام الرضاعة الطبيعية
تعاني بعض السيدات خلال فترة الرضاعة من آلام واحتقان في الثدي، وهنا يمكن استخدام أوراق الكرنب كوسيلة فعالة للتخفيف، حيث توضع على الثدي لفترات متقطعة خلال اليوم، مما يساعد على تقليل الألم والالتهاب.


هل هي فعالة فعلًا؟

رغم أن الأدلة العلمية لا تزال محدودة، إلا أن تجارب العديد من النساء تشير إلى تحسن ملحوظ في الأعراض عند استخدامها، خاصة مع الالتزام بالطريقة الصحيحة.

