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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أسباب آلام الثدي عند النساء والفتيات وطرق العلاج

الام الثدي
الام الثدي

تعانى النساء من ألم الثدي بشكل دورى نتيجة التغيرات الهرمونية ولكن في بعض الأحيان يحدث الألم لأسباب أخرى ويكن مختلف في التوقيت أو طريقة الوجع وحينها يسمى ألم الثدي غير الدوري.

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ووفقا لموقع “hopkinsmedicine ” ألم الثدي غير الدوري غير شائع إلى حد ما ويختلف عن العادى فى الشكل و يكن متواجودًا طوال الوقت ويكون في مكان واحد محدد فقط.

أحد أسباب ألم الثدي غير الدورية هو ضربة على الثدي و تشمل الأسباب الأخرى ألم التهاب المفاصل في تجويف الصدر والرقبة والذي يمتد إلى الثدي ن وإذا وجدت المرأة تكتل فمن المحتمل أن يكون كيس دهني أو ورم حميد.

 علاج ألم الثدي غير الدورية
من الصعب اكتشاف أفضل علاج لألم الثدي غير الدوري وذلك لأنه من الصعب معرفة مصدر الألم بالضبط بالإضافة إلى ذلك فإن الألم ليس هرمونيا و يعتمد العلاج على الأعراض والعمر والصحة العامة و مدى خطورة الحالة.

سيقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء فحص جسدي وقد يطلب تصوير الثدي بالأشعة السينية. وفي بعض الحالات، تكون هناك حاجة أيضًا إلى أخذ خزعة من المنطقة. 

إذا تبين أن الألم ناجم عن كيس دهني فسيتم سحب الكيس، وهذا يعني أنه سيتم استخدام إبرة صغيرة لإزالة محتويات الكيس السائلة، اعتمادًا على مكان بدء الألم، قد يشمل العلاج مسكنات الألم والأدوية المضادة للالتهابات والكمادات.

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