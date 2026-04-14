1511 يومًا من الحرب ..الدفاع الجوي الروسي يسقط 97 مسيرة أوكرانية

مر 1511 يومًا من الحرب الروسية الأوكرانية حيث تواصل القوات المسلحة الروسية والأوكرانية حربهما منذ 2022 ما يجعل الأوكران يواجهون خسائر عسكرية متواصلة على الأراضي الأوكرانية.

وتتقدم القوات الروسية بالسيطرة على المعاقل الأوكرانية، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 97 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل .



خلال ذلك جرى اعتقال 3 أشخاص بتهمة التحضير لشن هجوم إرهابي ضد مسؤول أمني رفيع المستوى في موسكو وفق ما ذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

كما تم الإخبار بانقطاع الإمداد الكهربائي الخارجي عن محطة زابوروجيه النووية، الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، ما استدعى تشغيل مولدات الديزل الاحتياطية.

أفادت التقارير بأن الأنظمة الاحتياطية بدأت العمل لضمان استمرار تشغيل المحطة بشكل آمن.