قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

أولى جلسات زوجة مستريح السيارات بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين.. بعد قليل

أمير الهلالي - مستريح السيارات

إسلام دياب

تنظر محكمة جنح التجمع الخامس، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة زوجة رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف باسم "مستريح السيارات"، بتهمة مشاركة زوجها في عمليات النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وقال دفاع المجني عليهم إنه سيقوم بالادعاء مدنيا بمبلغ مليون جنيه كتعويض مبدئي ضد زوجة مستريح السيارات.

كانت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، أيدت الحكم على أمير الهلالي مستريح السيارات بالحبس 30 عاما في 10 قضايا شيكات بدون رصيد.

وفي مرافعة قوية ومؤثرة، قال دفاع ضحايا ما يعرف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، إن القضية المعروضة لا تتعلق فقط بضياع أموال، بل تمثل نموذجًا صارخًا للاحتيال المنظم الذي استهدف أحلام المواطنين ومدخراتهم.

 وأضاف أمام هيئة المحكمة: «سيدي الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، جئنا اليوم نلتمس العدالة من محرابكم، بعد أن وقع ضحايا أبرياء فريسة لمتهم احترف التضليل، واتخذ من النصب وسيلة للإثراء غير المشروع، متسترًا خلف كيانات وشعارات زائفة».

وأوضح الدفاع أن المتهم أسس كيانًا وهميًا تحت اسم «ليمانز جروب»، واتخذ من مقرات فاخرة داخل «تريفيم سكوير» واجهة لإضفاء المصداقية، إلى جانب استخدام عقود ظاهرها قانوني وباطنها خداع، بهدف إقناع الضحايا بقدرته على استيراد السيارات بأسعار تنافسية، وهو ما تبيّن لاحقًا أنه مجرد وسيلة للاستيلاء على أموالهم.

وأشار إلى أن المتهم استغل ثقة المواطنين، وطوع أساليب احتيالية معقدة يصعب على الشخص العادي كشفها، ما أدى إلى الإضرار بعدد كبير من الضحايا، مؤكدًا أن ما حدث يمثل تهديدًا مباشرًا لثقة المجتمع في المعاملات التجارية.

واختتم المحامي مرافعته بالتأكيد على أن توقيع أقصى عقوبة على المتهم بات ضرورة، ليس فقط لتحقيق العدالة للضحايا، بل لردع كل من تسول له نفسه استغلال القانون في الإضرار بمصالح المواطنين.

محكمة جنح التجمع الخامس أمير الهلالي رجل الأعمال أمير الهلالي مستريح السيارات محاكمة زوجة رجل الأعمال أمير الهلالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

