غدا.. انبعاث روائح تشبه الحريق مصحوبا بالدخان بمحطة عدلي منصور وتنويه من الهيئة القومية للأنفاق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن تنفيذ اختبارات لأنظمة الحماية المدنية الخاصة بمكافحة أخطار الحريق داخل مشروع المركز التجاري بمنطقة عدلي منصور، وذلك في إطار إجراءات السلامة المتبعة لحماية الركاب والمنشآت.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الاختبارات من المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة التأكد من كفاءة أنظمة الأمان والسلامة بالمشروع.

وتهيب الهيئة بالمواطنين القاطنين في محيط المنطقة بعدم القلق أو الخوف في حال ملاحظة أي دخان أو انبعاث روائح تشبه الحريق خلال فترة الاختبارات، مؤكدة أن ذلك ناتج عن أعمال الفحص والتجربة ولا يستدعي القلق.

وتأتي هذه الاختبارات في إطار حرص الهيئة القومية للأنفاق على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في كافة مشروعاتها، خاصة بالمناطق الحيوية التي تشهد كثافة تشغيلية مرتفعة.