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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع

مؤشرات البورصة
مؤشرات البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، فى مستهل تعاملات الأسبوع وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلتها عمليات شراء من قبل المؤسسات المحلية والعربية.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو أربعة مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 33 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 8ر1 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 59ر0 في المائة ليبلغ مستوى 72ر20054 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا الذى تراجع بنحو 06ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 02ر5640 نقطة، فيما سجل مؤشر “إيجي إكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنحو 11ر0 في المائة ليصل إلى مستوى 13ر3789 نقطة.

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