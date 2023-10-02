وزيرة التضامن: نتوسع في "معارض ديارنا" بناءً على توجيهات الرئيس السيسي

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن تنسق مع وزارتي الزراعة والبيئة من أجل توفير جانب من التمويل للصيادين في الأوقات الصعبة، وتقديم الدعم لهم.

وقالت نيفين القباج، خلال كلمتها التي ألقتها، بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة تتوسع في تنظيم "معارض ديارنا"، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن المعرض أصبح يسوق لمنتجات 30 حرفة ويتم تنميتها.

مشروعات صغيرة

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المرأة الريفية على قدر كبير من الذكاء، ومن الممكن أن تستغل الدعم المادي المقدم لها من الوزارة في مشروعات صغيرة.