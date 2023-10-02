وزيرة التضامن: الدولة تخصص موازنات غير مسبوقة من أجل الحماية الاجتماعية

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه منذ عام 2014، كان هناك عقد اجتماعي جديد قائم على المكاشفة والمصارحة، مشيرة إلى أنه نحن جزء من الشعب، والشعب جزء من الوطن.

وقالت نيفين القباج، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه منذ عام 2014 كان المطلب الأساسي للشعب هو العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن الحكومة أقرت سياسات وتشريعات للحماية الاجتماعية لجميع فئات الشعب المصري.

تخصيصها للحماية الاجتماعية

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تخصيص موازنات لوزارة التضامن الاجتماعي لم تصل إليها من قبل، وتم تخصيصها للحماية الاجتماعية.