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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريما وزياد يحذران من التصرف بأعمال الأخوين الرحباني

صدى البلد

أصدرت ريما عاصى الرحبانى  بيانا تحذيريا من التصرف بأعمال الأخوين الرحباني وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت ريما :" ورثة عاصي الرحباني مُمثَّلين بِ زياد عاصي الرحباني وريما عاصي الرحباني يُعلنون رَفضَهم التام لقيام أيٍّ كان، حتَّى ولو كان من ورثة منصور الرحباني، بإعادة تسجيل و/أو تصوير و/أو تكييف و/أو توزيع أيّة أعمال فنّية تعود للأخوين رحباني او زياد رحباني بدون موافقتهم".

وأضافت ريما الرحبانى:" كما وأنَّهم يُحذّرون من منح أيّة أذونات ام إجازات للغير من طرف واحد تعود لأصحاب الحقوق مُجتمعين، وذلك إن في لبنان أم خارجه ومهما كانت الوسيلة او الإطار او المناسبة .. لذا إقتضى التوضيح".

على جانب أخر كرمت الفنانة هدي حداد شقيقة الفنانة القديرة فيروز فى حفل الموريكس دور والذى أقيم داخل كازينو لبنان بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وجاء تكريم هدى حداد عن مجمل أعمالها خلال مسيرتها الفنية، حيث أنها قدمت عدد كبير من الأعمال على خشبة المسرح سواء فى التمثيل أو الغناء.

ريما عاصى الرحبانى زياد عاصي الرحباني الموريكس دور منصور الرحباني

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