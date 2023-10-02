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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة التضامن: لن يضيع حق امرأة لديها إعاقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه يوجد مليون و500 ألف بطاقات متكاملة، لـ “ٌقادرون باختلاف”، من أجل تقديم الخدمات لهم.

 

وقالت نيفين القباج، خلال كلمتها التي ألقتها، بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لن يضيع حق لأي امرأة لديها إعاقة إذا كانت مستحقة، مؤكدة أنه وصلنا لـ 87 امرأة لديها إعاقة.

 

 سيصل إلى مليار ونصف

ليعلق الرئيس السيسي، بسؤال لوزيرة التضامن عن أعداد السيدات الذين لديهم إعاقات وعن الدعم المقدم لهم، لتجيب وزيرة التضامن أن الدعم المقدم سيصل إلى مليار ونصف.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى مؤتمر “حكاية وطن الرئيس السيسي قادرون باختلاف

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