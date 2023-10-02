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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم طرده.. مصطفي محمد على رادار نادي توتنهام لخلافة هاري كين

مصطفي محمد
مصطفي محمد

وضع فريق توتنهام الانجليزي مصطفي محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي على قائمة المرشحين لخلافة هاري كين الذى رحل إلي صفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني. 
وتعرض فريق نانت، المحترف في صفوفه مصطفي محمد، للهزيمة بثلاثية مقابل هدف، أمام ستاد رين، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

وشهدت الدقيقة 77 حصول مصطفي محمد على بطاقة حمراء بعد اعتراضه الشديد على قرار الحكم أثر أحد الكرات المشتركة.

وبدأ فريق توتنهام الانجليزي في تجهيز قائمة من المهاجمين ومن بينهم مهاجم فريق نانت الفرنسي مصطفي محمد للتعاقد معهم في شهر يناير القادم.

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وجاءت قائمة المهاجمين المرشحين ومن بينهم مصطفي محمد للانضمام الي صفوف فريق توتنهام الانجليزي على النحو التالي:

 

1-ايفان توني من نادي برينتفورد الانجليزي 
2-مصطفي محمد من نانت الفرنسي
3-خواو بيدرو من برايتون الانجليزي
4-جيراسي من شوتجارت الألماني 
5-ايفان فيرجسون من برايتون الانجليزي 
6-باتسون داكا من ليستر سيتي الانجليزي

 

 

وجاءت ثلاثية فريق رين عن طريق بوريجايد ودوي وكاليموندو في الدقائق 9، 73، 90+7.

بينما جاء هدف نانت عن طريق بيدرو تشيرفيلا في الدقيقة 45+1.

 

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ستاد رين المركز السادس برصيد 11 نقطة، فيما يأتي فريق نانت في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.
 

مصطفي محمد فريق نانت هاري كين بايرن ميونيخ الدوري الفرنسي توتنهام

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