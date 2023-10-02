مفاجآت في الأهلي.. ورطة ذهاب سيمبا وصنداونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر

شهدت الساعات الماضية العديد من المفاجأت داخل قلعة النادي الأهلي جاء فى مقدمتها غياب 13 لاعبا دوليا عن مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي.

فيما طالب النادي الأهلي اتحاد الكرة بمخاطبة الجهات المعنية لحضور السعة الكاملة في مباريات دوري السوبر الإفريقي.

صدي البلد يسلط الضوء على أبرز المفاجأت داخل جدران النادي الأهلي خلال الآونة الأخيرة.

ورطة الأهلي في ذهاب سيمبا

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أزمة حقيقية في مباراة سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الإفريقي.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره سيمبا التنزاني على ملعب الأخير في افتتاحية مباريات الفريقين في لقاء الذهاب يوم 20 اكتوبر الجاري ضمن منافسات دوري السوبر الإفريقي.

وتتمثل الأزمة في فقدان النادي الأهلي 13 لاعبا دفعة واحدة فى ذهاب لقاء سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الإفريقي.

النادي الأهلي يواجه لاعبيه الدوليين بعد استدعائهم في مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين امام منتخب مصر الوطني في أبو ظبي.

ويتمسك البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني باستدعاء محمد الشناوي في حراسة المرمي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وكهربا.

فيما يغيب ٣ لاعبين دوليين أجانب هم بيرسي تاو والمالي اليو ديانج وعلي معلول نظرا لمشاركتهم ضمن صفوف منتخبات بلادهم خلال فترة الاجندة الدولية ..

النادي الأهلي يفتقد أيضا عناصر المنتخب الأولمبي الثلاثي حمزة علاء وكريم الدبيس واحمد نبيل كوكا" للمشاركة في مباراة أوزبكستان الودية.

تحرك جديد من الأهلي في دوري السوبر الإفريقي



طالب النادي الأهلي اتحاد الكرة بمخاطبة الجهات المسئولة للموافقة على حضور السعة الكاملة لمباريات دوري السوبر الإفريقي.

جاء ذلك عقب مطالبة الشركة المنظمة لبطولة دوري السوبر الإفريقي حضور السعة الكاملة للملاعب في مباريات دوري السوبر الإفريقي بداية من لقاء الإياب أمام سيمبا التنزاني.

انسحاب صن داونز من دوري السوبر الإفريقي

كشفت تقارير اعلامية عن إجراء جديد من اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم من أجل مشاركة فريق صنداونز في دوري السوبر الإفريقي.

وأفادت التقارير الإعلامية ان اتحاد جنوب افريقيا لكرة القدم يعكف على تعديل جدول الدوري المحلي في جنوب إفريقيا ليتناسب مع مشاركة صن داونز في بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وكان فريق صنداونز يدرس الانسحاب من دوري السوبر الإفريقي نظرا لتعارض مواعيد البطولة القارية مع نظيرتها المحلية.

اشارت التقارير الإعلامية الي أن فريق صن داونز الجنوب أفريقي تراجع عن قرار عدم المشاركة في دوري السوبر الإفريقي بعدما توعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف النادي الجنوب افريقي بعقوبات مغلظة وصارمة في حالة انسحابه بشكل رسمي من النسخة الأولى لبطولة الدوري الأفريقي.

وتشمل عقوبات كاف حال انسحاب صنداونز من دوري السوبر الإفريقي الآتي :

استبعاد صن داونز من المشاركة في النسخة المقبلة للدوري الأفريقي.

تحمل صن داونز خسائر تسويقية لصالح الشركة الراعية للبطولة.

عقوبة مالية يتم تحديدها وفقًا لتقدير الاتحاد الأفريقي.