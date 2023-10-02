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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالب ينهي حياة صديقه بالصف الثاني الابتدائي بالمنوفية |تفاصيل

صفل ينهي حياة صديقة
صفل ينهي حياة صديقة بالمنوفية

"لماذا قتل ابني الصغير؟"، سؤال تردد على لسان الأم المكلومة التي راح صغيرها، صاحب 7 سنوات، غدرا على يد صديقه الذي لم يتجاوز عمره 12 عاما خلال اللعب معه بشارع القرية.

أحداث الواقعة 

في قرية البتانون بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، حيث يعيش "رضا حبيب"، طالب الصف الثاني الابتدائي، صاحب 7 سنوات مع عائلته بالقرية، ويمارس حياته الطبيعية ويلهو ويلعب مع جيرانه في شارع القرية الذين في مثل عمره.. ولكن ففي لحظة اختفى رضا قرابة 7 ساعات، وأمه وعائلته وجيرانه طفقوا بالبحث عنه في كل مكان يمكن أن يتواجد فيه.

ولكن كانت الصدمة عندما عثروا عليه في منزل مهجور، ويديه مكبلتان وقد فارق الحياة. 

نقلت الأسرة الجثمان لمستشفى شبين الكوم أملا في أن يكون في جسده روح تعود للحياة، ولكن كانت المفاجأة بإعلان وفاته متأثرا بخنقه.

جاءت الشرطة لكشف غموض الواقعة والتي سرعان ما أعلنت أن الجاني جار المجني عليه صاحب الـ 12 عاما الذي استدرجه، لمنزل مهجور ليتخلص منه دون معرفة السبب الحقيقي وراء قتله.

سقطت والدته مغشيا عليها فور سماعها الخبر، حيث حاول قلبها عدم تصديق وفاة صغيرها ثالث أبنائها عقب سنوات من وفاة شقيقته بسبب ارتفاع في درجة حرارتها.. ولسان حلها يقول “لماذا قتل ابني؟ لقد كنا نعطف عليه، وعلي أسرته ولم نفعل لهم إلا الخير”.

طفل ينهي حياة صديقة الصف الثاني الابتدائي أحداث الواقعة شبين الكوم محافظة المنوفية

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