الرئيس السيسي: الجمعيات الأهلية أقدر من الدولة على التعامل مع المجتمع

وجه الرئيس السيسي، الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة نيفين القباج، الوزيرة، على الجهد المبذول بشكل قوي خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن وزيرة التضامن الاجتماعي تقدم دورها بشكل مميز للغاية، ويجب شكرها هي وكل العاملين في وزارة التضامن الاجتماعي.

الرئيس السيسي يتحدث عن الجمعيات الأهلية

وأضاف "السيسي"، خلال تصريحات له في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، أنه يجب تقديم كل التقدير والشكر للجمعيات الأهلية، والتي تقدم دورًا كبيرًا في المجتمع المصري، وألا يسيء أي أحد لهذه الجمعيات، إذ أن جزءا كبيرا من جهد هذه الجمعيات مبني على الثقة فيها.

وتابع الرئيس السيسي، أن تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن الجمعيات الأهلية هامة للغاية في الوقت الحالي، خاصة في ضوء الدور الذي يبذلونه في المجتمع في الفترة الراهنة، موضحًا أنه يجب على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الاهتمام بهذا الملف.

وواصل: " وزارة التضامن الاجتماعي بالميكنة اللي إحنا مهتمين بها بقالنا مش أقل من 8 سنوات عشان نقدر نشوف كل شيء بحكم صائب على الأداء والشفافية والمصداقية، "مهم جدا وإحنا بنتعامل مع ده يبقى عارفين إننا بنقوم بدور، والجمعيات الأهلية بتقوم بالدور بتاعها أفضل لأن هما أقرب مننا للناس".