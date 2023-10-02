عزز الرقم ده يا دكتور معيط.. السيسي يوجه بمضاعفة دعم الأيتام لـ 3.5 مليار جنيه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه على وزير المالية محمد معيط، بزيادة الدعم المقدم للأيتام قائلا:" يا دكتور معيط عزز رقم دعم الأيتام في مصر".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة بمؤتمر حكاية وطن، :" الرقم 1.750 مليار جنيه سنويا بالشراكة مع المجتمع المدني ".

وتابع الرئيس السيسي:" هنزود 1.750 مليار جنيه إضافية ليصبح الرقم 3.5 مليار جنيه لدعم الايتام "، مضيفا:" محدش بيحط حاجة من جيبه ده جيب مصر ".

ويشمل مؤتمر “حكاية وطن” إقامة عددا من الموائد المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.