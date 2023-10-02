تنفيذ مشروع البلازما.. ودور صندوق تحيا مصر بدعم موازنة الدولة.. الرئيس السيسي يوجه رسائل مهمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من الرسائل الهامة خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، وكشف عن تفاصيل “مشروع مشتقات البلازما”، وأكد أنه تم إنشاء 8 مراكز لتصنيع البلازما و المستهدف 20، إضافة إلى دور صندوق تحيا مصر في دعم ميزانية الدولة.

وإليكم أهم التصريحات.

زيادة الوعي الصحي .. رسالة مهمة من الرئيس السيسي للإعلام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التشخيص المبكر يساعد على تحديد العلاج المناسب، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي برنامج إعلامي يتحدث عن عادات صحية ورياضية يساهم في دعم الصحة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن “اللي بيتأذي بيتألم واحنا مش عايزين حد يتألم”.

المشكلات الخاصة بالأمراض.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تلك البرامج تعطي نصائح للمواطنين، بشأن الحياة، مثلا قبل الزواج، لتجنب المشكلات الخاصة بالأمراض.

دور صندوق تحيا مصر في دعم موازنة الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسيإن ‏موازنة الحكومة لها حدود واحنا بنجيب من صندوق تحيا مصر.

واستكمل حديثه: هذه فرصتنا أن نعرف الناس أن وجود صناديق نقدر نجمع بها أموال للاستفادة منها في العديد من المواضيع، وصندوق هيئة قناة السويس أيضا مهم جدا وكثير قالوا ايه صندوق هيئة قناة السويس ده لكن هذه أفكار".

ومازح الرئيس السيسي الدكتور معيط قائلا:" لو أعطيت الأموال كلها للدكتور معيط ولا قد كده 10 مرات هيكفوا"، مؤكدا أن الفكرة كلها ان الصندوق فرصة للناس لتقديم شيء لبلدهم لكن أنا لا أتحدث عنه كثير.

منذ عملي وزيرًا للدفاع| السيسي: كنت مصرًا على تنفيذ مشروع البلازما

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيس، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، عن مشروع البلازما، قائلا: “أثناء منصبي كوزير الدفاع فكرنا فى هذا المشروع والدولة المصرية فكرت فيه من قبل ولم تنجح”.

وأضاف الرئيس السيسي: “ طوال تلك المدة بقول حط الهدف وأفضل مصر ولف حوالين منه لغاية ما يخلص مثل هذا الموضوع، ومن ساعة 2012 وانا بحاول أن يخرج هذا المشروع إلى النور، و فى الوقت دا كل الشركات العالمية التي لها اسم لم تتعاون معنا”.

وتابع الرئيس السيسي: “كنا مصرين نتصل ونجيب ونتكلم علشان نعمل المشروع دا على أسس أنه هيكون شراكة تحمل اسم الشركة العالمية وتبقي معنا فى كل الإجراءات من أجل يكون هناك مصداقية كاملة، وحتي 2019 أو 2020 لم يمكننا لكن كنا مصريين نعمل كدا حتي أتت كورونا، فعملت تغيير فى الفكر العالمي للموضوع دا فكانت الفرصة متاحة”.

الرئيس السيسي: أنشأنا 8 مراكز لتصنيع البلازما ونستهدف الوصول لرقم 100

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إنشاء 8 مراكز لتصنيع البلازما و المستهدف 20، في هذه المرحلة، ولكن سيتم تنفيذ 50 و100.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه يتم التعامل مع شركات إسبانية وهناك إشراف دقيق، قائلا "وزير الصحة قال أن الصحة محتاجة 1.3 ترليون للدول متوسطة الدخل، لتبية احتياجات المواطنين".

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أول أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

تم الاتفاق مع شركات عالمية للانتهاء من مشروع البلازما.. وافتتاحه 2026

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا ‏قمنا بعمل ثمانية مراكز لتصنيع البلازما في هذه المرحلة وسوف ترون معايير عالمية للدول المتقدمة للتعامل مع الشأن الصحي، موضحًا :" تم الاتفاق مع شركات عالمية للانتهاء من مشروع البلازما.. وافتتاحه 2026".

وتابع الرئيس أثناء الحديث عن مراكز لتصنيع البلازما:" سوف نتعلم منه الكثير لأن هذا الكلام يتم اعتماده من الشركة الإسبانية وتشرف عليه إشرافا دقيقا جدا وصارما".

‏وتابع الرئيس السيسي خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن: نحن نحتاج إلى أربعة أو خمسة تريليون جنيه ، وصعب جدا يتوفروا في هذه الفترة ‏وأنا أتحدث للناس التي لا يعجبها حال المستشفيات.. البلد لن تستطيع توفير هذه الأموال إلا عندما يكون ذلك متاحا وحتى يتوفر معنا الأموال يجب أن نعمل ليلا و نهارا.

8 مراكز لتصنيع البلازما .. الرئيس السيسي يتحدث عن خطوة هامة في القطاع الصحي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إننا ‏قمنا بعمل ثمانية مراكز لتصنيع البلازما في هذه المرحلة وسوف ترون معايير عالمية للدول المتقدمة للتعامل مع الشأن الصحي، ‏بشكل سوف نتعلم منه الكثير لأن هذا الكلام يتم اعتماده من الشركة الإسبانية وتشرف عليه إشراف دقيق جدا وصارم.

‏وتابع الرئيس السيسي خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن: نحن نحتاج إلى أربعة أو خمسة تريليون جنيه ، وصعب جدا يتوفروا في هذه الفترة ‏وأنا أتحدث للناس التي لا يعجبها حال المستشفيات.. البلد لن تستطيع توفير هذه الأموال إلا عندما يكون ذلك متاح وحتى يتوفر معنا الأموال يجب أن نعمل ليلا و نهارا.

الرئيس السيسي يطالب بمزيد من البرامج التي تقدم نصائح صحية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتمنى أن يكون هناك برامج تتحدث عن العادات الصحية والعادات الرياضية، بدلا ما كل البرامج طبخ، معلقًا :" 4 قنوات بتتكلم على المطبخ.. المطبخ.. وياريت ما حدش يزعل من كلامي".

وأضاف الرئيس السيسي، أن تلك البرامج تعطي نصائح للمواطنين، بشأن الحياة، مثلا قبل الزواج، لتجنب المشكلات الخاصة بالأمراض.

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أول أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.