الرئيس السيسي: أنشأنا 8 مراكز لتصنيع البلازما ونستهدف الوصول لرقم 100

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إنشاء 8 مراكز لتصنيع البلازما و المستهدف 20، في هذه المرحلة، ولكن سيتم تنفيذ 50 و100.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه يتم التعامل مع شركات إسبانية وهناك إشراف دقيق، قائلا "وزير الصحة قال أن الصحة محتاجة 1.3 ترليون للدول متوسطة الدخل، لتبية احتياجات المواطنين".

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أول أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.