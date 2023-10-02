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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الصحة : وصلنا لـ 69 مليون منتفع بمنظومة التأمين الشامل

وزير الصحة
وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في مؤتمر حكاية وطن 2023، بحضور الرئيس السيسي: “عدد منتفعين التأمين الصحي القديم فى 2014 كان 54 مليون، و اليوم وصل عدد المنتفعين إلى 69 مليون منتفع".

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن وصول ذلك العدد من المنتفعين جاء بتكلفة 45.8 مليار جنيه سنويا، وهنا الفرق ما تم بين 2014 والأن.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أنه المرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل قامت بتغطية أكثر من 6 مليون مواطن، وأكثر من 28 خدمة صحية، بإجمالي تكلفة 51.2 مليار جنيه.

وزير الصحة والسكان الرئيس السيسي الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار السيسي

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