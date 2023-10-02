وزير الصحة: التحديات كانت كبيرة من 2014 حتي 2023

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، بحضور الرئيس السيسي: “ إن وزارة الصحة شهدت تحديات ونجاحات وإخفاقات، ولكن كان هناك محاولات جادة من زمايلي سواء من مسئولين سابقين أو من وزارة الصحة”.

وأضاف وزير الصحة، أنه كانت هناك محاولات واجتهادات من أجل تحسين أداء الوزارة، معقبا: “حكاية صحة مواطن مصري من أول ولادته حتي يتوفاه الله ، ولا يوجد إنسان على وجه الكرة الأرضية لا يحتاج علاج، والعلاج غالي”.

وتابع وزير الصحة، أن التحديات كانت كبيرة من 2014 حتي 2023 ، لافتا: “لدينا أكثر من 700 مستشفي عمرهم 100 و130 عام، محدش يقول أننا فى تسع سنوات هنغير الشكل بتاعها، ولكننا أجتهدنا ولدينا توجه جديد من أجل وصول المستشفيات طبقا لمعايير الجودة”.