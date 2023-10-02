الرئيس السيسي يوجه رسالة لمقدمة برنامج حكاية وطن

بدأت جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، وطالبت مذيعة الجلسة في بداية الجلسة من وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بالحديث عن ما حدث بالخدمات الصحية خلال 15 دقيقة.

وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا :" كده دكتور خالد مش هيقول حاجة، وهو يضحك، مطالبًا بفتح الوقت له، لتقديم ما تم".



وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أول أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.