هنعمل اللي علينا عشان خاطرهم .. الرئيس السيسي: الأيتام بحاجة لرعاية ودعم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أنا عارف الظروف بتاعة بلدنا كويس، مشيرا إلى أن الأطفال الأيتام في حاجة لدعم ورعاية، وهنعمل اللي علينا عشان خاطر الأيتام".

وقالت نيفين القباج، خلال كلمتها التي ألقتها بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن”، أن برنامج تكافل وكرامة برنامج استثمار في البشر، ونحن نتحدث عن أكثر من 6 ملايين طفل مستفيد من البرنامج تحت سن 18 سنة”.

مواجهة مشكلة الزيادة السكانية

وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الدولة تسير بخطى أسرع من أدوات العمل الموجودة في وزارة التضامن في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، لذلك كان يجب أن نطور ونقوم بميكنة الوزارة، ونطور البنية التحتية.