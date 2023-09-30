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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي ممازحا وزير الكهرباء: متدفع اللي عليك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وزير الكهرباء لا يأخذ الأموال من الناس، مضيفا: "وزير الكهرباء بيبعتلي تقرير شهري عن حجم سرقات الكهرباء في مصر".

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ومازح الرئيس السيسي في كلمته في جلسة الطاقة بمؤتمر حكاية وطن، وزيرا الكهرباء والبترول، قائلا: "وزير الكهرباء مش عايز يدفع لوزير البترول، ووزير البترول مابيديهوش غاز؛ فالمحطات ماتشتغلش، فتقولوا الحكومة نايمة".

وتابع الرئيس السيسي وزير الكهرباء قائلا:"  الدكتور شاكر عالم كبير في الشغلانة، وييجي يطلع بيان، يقول: إدوني غاز هطلع كهربا.. أنت بتشتغل لوحدك ولا إيه؟ متدفع اللي عليك".

وانطلق اليوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر “حكاية وطن” ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل مؤتمر “حكاية وطن” إقامة عددا من الموائد المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

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