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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دفع ثمن النفط والغاز بالروبية.. الهند وروسيا توجهان صفعة قوية للدولار

الدولار والروبية
الدولار والروبية الهندية

قال بانكاج جاين سكرتير وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية، إن الهند وروسيا لا تستخدمان الروبية حتى الآن في المعاملات النفطية، لافتا إلى أن المفاوضات لاستخدام الروبية مع روسيا مستمرة.

أوضح للصحفيين على هامش معرض أديبك للنفط والغاز إن الهند وروسيا لا تستخدمان الروبية حتى الآن في المعاملات النفطية، حيث إن المفاوضات في هذا الاتجاه مستمرة.

وأضاف جاين في تصريحات صحفية على هامش معرض أديبك للنفط والغاز: "ليسنا نستخدام العملة الهندية حتى الآن لدفع ثمن النفط لـ روسيا، ولكن المحادثات مازالت جارية ولم تكتمل بعد.

وأشار سكرتير وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية، إلى أن الهند وروسيا تستخدمان عملات مختلفة عند دفع ثمن إمدادات النفط.

ولم يعلق جاين على حجم النفط الذي تعتزم الهند شراءه من روسيا في عام 2023.، قائلا: "لا يمكننا التنبؤ بذلك، أنا لا أشتري النفط، شركاتي هي التي تفعل ذلك".

وفي سبتمبر الماضي، نفى السفير الهندي لدى روسيا باوان كابور، التقارير التي تفيد بأن كميات كبيرة من الروبية يتم اكتنازها في روسيا لأن أن الجانب الهندي يدفع ثمن مشتريات النفط الروسي بالروبية، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى اختلال التوازن في التجارة الثنائية.

وفي وقت سابق، نفت وزارة الطاقة الروسية كلام الخبير الاقتصادي ميخائيل زادورنوف، بأن الروبية العالقة في الحسابات يمكن أن تكون أحد أسباب ضعف الروبل. 

وقالت وزارة الطاقة الروسية، إن هذا الرأي لا يعكس الوضع الحقيقي، لأن شركات النفط تعيد معظم أرباحها من العملات الأجنبية، والتأخير ليس منهجيا.

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